"Esas flechas van contigo dónde quiera que tú vas" cantaba la mítica Karina en su canción Las flechas del amor. Y eso mismo han debido de pensar los jóvenes integrantes del grupo de Cupido, que visitaron este miércoles La Resistencia y dejaron una de las imágenes de la temporada del programa de Movistar + que presenta David Broncano.

Nada mejor para celebrar la entrada en San Valentín. Los cinco miembros del grupo llevaron al programa el arco y las flechas de Cupido y obligaron a Broncano a dispararlo en busca de un flechazo con el que ir a un concierto suyo: "Estás invitado a venirte al primer bolo de Cupido con las personas a las que le caiga la flecha".

"¿No puedo ir con otras dos personas? Yo es que soy muy pudoroso para ir con gente que no conozco", comentó Broncano, justo antes de lanzar la primera flecha, que le cayó a un joven del público. "No te ha molado", le decía el cantante del grupo, mientras que Ricardo Castella, el director del programa, le espetó un "feliz San Valentín". "No lo sé, puede ser una excelente persona", declaró un Broncano que ya estaba preparando la segunda flecha.

De nuevo, un joven de perfil similar cogió la segunda flecha. "Es la versión pequeña del otro. Pues luego le cogéis el teléfono y que disfrutéis mucho del concierto. Yo ya lo veré en streaming después", ironizó Broncano. "No se puede pagar con dinero, ir con dos desconocidos...", resumió el cómico.

Sin embargo, el momento en el que el andaluz iba a tirar la flecha tuvo un gran éxito en Twitter. La imagen, que fue capturada y subida por el community manager del programa tuvo numerosas respuestas en las que se veía a Broncano disparando a distintos objetivos.