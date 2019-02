El Parlamento de Londres rechaza una moción para respaldar el plan del Brexit de May

El Parlamento británico rechazó hoy una moción con la que la primera ministra, la conservadora Theresa May, buscaba renovar el respaldo de los diputados a su plan de continuar negociando con Bruselas el acuerdo del Brexit.

El sector más euroescéptico de los conservadores ha criticado el texto porque incorporaba de forma implícita una enmienda ya aprobada en enero, por la cual Cámara de los Comunes descarta abandonar la Unión Europea (UE) sin un acuerdo el próximo 29 de marzo.

This is the text of the motion, in the name of @theresa_may, that the Government was defeated on. pic.twitter.com/xRWlJHpCT8