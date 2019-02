El 'recadito' "demagógico" de El Gran Wyoming que deja en muy mal lugar a quienes han rechazado los Presupuestos

El presentador de El Intermedio —de laSexta— El Gran Wyoming ha lanzado un 'recadito' de lo más "demagógico" a los partidos que se han opuesto a los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez, que "no sólo coloca en una situación muy difícil al Ejecutivo y a su líder, sino también a muchos de los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad".

En este sentido, Wyoming ha apuntado que "sean o no los Presupuestos más sociales, tal y como aseguraba el Gobierno, su no aprobación implicará que se perderán importantes incrementos para partidas como la lucha contra la violencia de género o la pobreza infantil, la dependencia, becas para estudiantes o ayudas al alquiler".

"También se perderán importantes formas de recaudación, como el incremento del IRPF para las restas más altas", ha resaltado el presentador de El Intermedio, quien ha ironizado afirmando que "si pensáis que esto último me beneficia,os diré que, porque gano tanto dinero que no tributo como ciudadano, si no como comunidad autónoma".

Ha sentenciado Wyoming: "Con el rechazo de los Presupuestos hemos aprendido algo, en contra de lo que se decía en nuestra política aún hay espacio para el entendimiento, sí. Porque hemos visto que los autoproclamados partidos constitucionalistas, PP y Cs, han votado de la mano de los independentistas catalanes, a quienes acusan de saltarse la Constitución", ha argumentado Wyoming, quien ha recordado que no han parado de repetir durante semanas que "era el gobierno el que pactaba con ellos"

"Este giro ya lo describió perfectamente Alexis de Tocqueville en su obra La democracia en América, donde aseguró: ¡los que se pelean se desean!", ha bromeado.