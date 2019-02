En directo, el juicio al 'procés': Oriol Junqueras declarará en esta tercera jornada

El histórico juicio del 'procés' llega este jueves a su tercera jornada. Este jueves 14 de febrero comienzan a declarar los doce líderes independentistas sentados en el banquillo por la celebración del referéndum ilegal del 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña el 27 de octubre de 2017. El primero en hacerlo será el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras (ERC).

Sigue en directo en El HuffPost otra jornada histórica.

10.59 Junqueras: "Me considero un preso político"

Informa @polpareja

El exvicepresident de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha empezado su intervención en el juicio considerándose un "preso político" y anunciando que sólo responderá a las preguntas de su defensa. "Estoy convencido de que se me acusa por mis ideas y no por mis hechos. Estoy en un juicio político. Considero que me debo a mis votantes y por eso no contestaré a las preguntas de las acusaciones".

Junqueras, que ha rechazado sentarse junto a su abogado para declarar, ha asegurado que es un "placer" responder a las preguntas en castellano para así poderse dirigir a la "ciudadanía española" después de "un año y medio silenciado".

10.54 Arranca la declaración de Junqueras

"Estoy en un juicio político y por eso no voy a responder a las acusaciones", ha comenzado Junqueras su intervención.

10.39 Marchena rechaza que declare Puigdemont

Informa @polpareja

El presidente de la Sala ha rechazado la posibilidad de que declare como testigo el expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.

"Conceptualmente es imposible en nuestro derecho penal", ha afirmado Marchena, "no se puede ser al mismo tiempo procesado y testigo".

Puigdemont estaba citado para declarar en la misma causa pero no se presentó ante el juez y huyó a Bélgica.

10.25 El tribunal permite responder en catalán "por razones emocionales"

El tribunal ha reconocido el derecho de los doce acusados en el juicio del "procés" a responder a los interrogatorios en catalán "por razones emocionales", si bien ha rechazado la traducción simultánea dado que esto "implicaría una inadmisible restricción del principio de publicidad".

"Cualquiera que quiera responder en su lengua materna podrá hacerlo", ha dicho el presidente del tribunal, Manuel Marchena, en la tercera jornada del juicio que celebra el Supremo, en la que ha rechazado que se habilite un sistema de traducción simultánea -una de las principales demandas de las defensas- para garantizar que todos los que vean el juicio puedan entender a los acusados.

La Sala "reconoce las razones de carácter emocional" que llevan a los doce líderes independentistas acusados a querer declarar en catalán, si bien a su juicio, la traducción simultánea "supondría que todos los que están en esta sala o fuera y no disponen de auriculares no podrían entender las respuestas de los procesados".

La de vueltas que está dando Marchena para decir 'a mí aquí me hablan en cristiano.' — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 14 de febrero de 2019

10.03 Junqueras sólo responderá a su defensa

Junqueras sólo responderá a las preguntas de su defensa, según TV3.

10.00 Comienza la tercera sesión del juicio del procés

La tercera jornada del juicio por el proceso independentista de Cataluña ha comenzado en el Supremo a las diez de la mañana cuando el presidente del tribunal, Manuel Marchena, ha tomado la palabra para anunciar la decisión de la Sala sobre las cuestiones previas planteadas por las defensas.

Una vez el tribunal se haya pronunciado sobre este asunto, empezarán los interrogatorios de los doce líderes independentistas acusados, que la Fiscalía pretende comenzar con el del exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras.

En prisión preventiva desde el 2 de noviembre de 2017, se le considera principal promotor del "procés" dentro del Gobierno autonómico y responsable último de la preparación y ejecución del 1-O.

La Fiscalía pide para Junqueras una pena de 25 años de prisión por un delito de rebelión agravada con malversación, en tanto que la Abogacía del Estado pide que se le condene a 12 años de cárcel por sedición y malversación.

09.39 Puigdemont da 'ánimos' a Junqueras ante su declaración de este jueves

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha dado "ánimos" al que fuera su exvicepresidente, Oriol Junqueras, ante la declaración que hará este jueves en el juicio por el referéndum del 1-O en el Tribunal Supremo.

Avui @junqueras obre el torn de les declaracions. A partir d'avui, jutges, fiscals i acusadors veuran i sentiran el que és veritablement una muralla democràtica, aquella que tanta por els fa. No deixar passar la repressió, no cedir davant la injustícia ignominiosa. Ànims, Oriol! — Carles Puigdemont (@KRLS) 14 de febrero de 2019

En un apunte en Twitter recogido por Europa Press, ha recordado que Junqueras abre el turno de declaraciones y ha añadido: "A partir de hoy, jueces, fiscales y acusadores verán y oirán lo que es verdaderamente una muralla democrática, aquella que tanto miedo les da".

"No dejar pasar la represión, no ceder ante la injusticia ignominiosa. ¡Ánimos, Oriol!", ha añadido.

09.30 Torrent dice que la declaración de Junqueras se leerá 'en los libros del futuro'

El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha dicho que la declaración del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras en el juicio por el referéndum del 1-O de este jueves se leerá "en los libros del futuro".

En declaraciones a TV3 recogidas por Europa Press, ha asegurado que Junqueras sabe que su intervención "es muy trascendente" ya que es la primera vez que se le escuchará tras el tiempo que lleva en prisión preventiva.

"Sabe que hoy habrá muchos focos puestos sobre lo que dirá" ya que es un día histórico, y seguro que ha preparado muy bien lo que quiere decir, ha sostenido Torrent.

09.20 Floriano: "A nadie se le persigue por sus ideas"

Carlos Floriano, diputado y vicesecretario de Organización del PP, ha pedido en Los desayunos de TVE que "se aplique la ley y quienes hayan cometido delitos sean condenados por esos delitos, solo con la ley pero con toda la ley. No hay legalidad al margen de estado derecho. Si no gusta hay que intentar cambiarla, pero no se puede alterar". "A nadie se le persigue por sus ideas", ha añadido.

09.10 Habla Pere Aragonés

Pere Aragonés, vicepresidente de la Generalitat: "Les acusan de un delito que no ha existido, organizar un referéndum nunca puede ser un delito". Aragonés destaca que ERC siempre ha defendido "la fraternidad" y que sus dirigentes siempre han sufrido la represión. Compara a Junqueras con Maciá, Companys y Tarradellas.

08.52 El presidente del Parlament, Roger Torrent, llega al Supremo

EFE Tercera sesión del juicio al procés.

08.47 Llega el primer furgón policial al Supremo

Según informa L'Informatiu, el informativo en catalán de TVE, a través de Twitter: