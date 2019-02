El previsible candidato de Más Madrid a las elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Íñigo Errejón, ha afirmado este jueves que no extenderá su proyecto político al resto de España y que votará a Podemos en las próximas elecciones generales.

En una entrevista en La Sexta, Errejón ha remarcado que Más Madrid es "un proyecto para la ciudad y la Comunidad de Madrid, para continuar el cambio en el Ayuntamiento y extenderlo a un gobierno de la región; que en vez de preocuparse por lo que le pide la Fiscalía, lo haga por los hospitales, escuelas y la generación de oportunidades para todos los madrileños".

El que fuera fundador de Podemos ha asegurado también que votará a Podemos y su líder, Pablo Iglesias, en las próximas elecciones generales, cuando se convoquen.

Además, espera que Podemos se sume a su proyecto en Madrid. "Tendrá que decidir si se suma al proyecto o no lo hace. Ahora, creo que hemos perdido tiempo suficiente en las construcciones de partido que se alejen de las necesidades de los madrileños. Me gustaría que se sumaran; si no es antes, después (de las elecciones)", ha dicho.

Errejón ha reiterado que no quiere seguir hablando de discrepancias con Podemos. "Di un paso para poner un poco de distancia de estar hablando de nosotros mismos. Pasé de pantalla y la pantalla en la que estoy ahora es levantar un proyecto para demostrar que las cosas se pueden hacer de otra forma", ha añadido.

Para ello, ha invitado a los madrileños a que se registren en Más Madrid y confirmen la asistencia al acto del sábado en Villaverde, en el que estará con Manuela Carmena en el primer acto público de la plataforma. "Nuestra prioridad es la igualdad, sobre todo en los barrios más golpeados por la crisis. Desde hace demasiado tiempo la Comunidad bloquea lo que hace el Ayuntamiento y nosotros queremos trabajar juntos con igualdad, justicia social e innovación. El sábado es el pistoletazo de salida", ha anunciado.