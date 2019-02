Domino's Pizza ataca a Telepizza, mete la pata y lo que ocurre después es historia

La cadena de pizzerías Domino's Pizza se ha convertido en objeto de miles de bromas este jueves por una metedura de pata en redes sociales. La empresa de comida rápida ha querido atacar con humor a su competencia, Telepizza, pero la broma no les ha salido del todo bien.

Domino's ha querido atacar a su rival por no ofrecer un servicio de buffet con un montaje fotográfico. El problema es que con la imagen decían lo contrario de lo que querían decir, como una tuitera se ha encargado de señalarles.

Los responsables de redes sociales han contestado a este tuitera un poco a la defensiva...

Pero lo cierto es que la joven tenía razón. Y son muchos los que han empezado a reírse del error cometido por los responsables de la campaña:

A ver si me he enterado. La pregunta es si X tiene buffet libre. La respuesta es NO. Así que, siendo el Quién es Quién, ¿no debería descartar a quien SÍ lo tuviera ya que busca a uno que NO tiene? Estás diciendo que Telepizza SÍ tiene buffet libre. Creo que no era la idea XD