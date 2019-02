La respuesta de Pedro Duque que dejó a Susanna Griso con esta cara: no se lo podía esperar

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, sorprendió este jueves a Susanna Griso con la afirmación sobre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que hizo durante su visita a Espejo Público de Antena 3.

La periodista quiso saber si este viernes el Gobierno dará a conocer si convoca o no elecciones tras no poder aprobar los presupuestos. "Hay movimientos en la diputación permanente, damos por hecho que ustedes ya están preparando el terreno", dijo Griso.

"No, entiendo que la diputación permanente se mueva por... O sea, a ver, quiero decir...", comenzó a responder Duque, que a continuación soltó la frase que dejó ojiplática a la presentadora: "Que levante el dedo quien no se haya quedado descolocado por una decisión de Pedro Sánchez".

Ante la afirmación, Griso comenzó a reírse. El ministro la acompañó. Y finalmente la periodista preguntó: "¿Me lo dice usted?".

"Así que bueno, mañana lo hablaremos en el consejo de ministros y lo que se haga allí, lo que se hable allí, entrará dentro de las decisiones del presidente y yo todavía no doy nada por hecho ni por dejado de hacer", argumentó Pedro Duque, quien aseguró que en su andadura en el Gobierno ha aprendido mucho, "como en toda experiencia complicada y dramática de la vida".

También hizo referencia a su paso por la política y rechazó ser catalogado como un político más. "Lo que no voy a hacer es convertirme en alguien como Rufián que dice 4 pequeñas verdades para meter la mentira gorda", zanjó.

Y defendió la figura del relator: "Van a hablar unos señores de partidos que hace tiempo que no hablan, no entiendo de estas cosas pero la lógica sí que la entiendo, estos señores tendrán que hablar, no sé dónde estaba el lío".