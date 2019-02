La humorista Paz Padilla ha mostrado su sorpresa en Instagram por un titular publicado en un diario digital que dice, textualmente: "Gran pelea en Telecinco con Paz Padilla: "Da más asco que María Teresa Campos".

"Alguien me puede decir donde estaba yo que no me he enterado de esto? ¿Dice que fue el martes, me he llevado un golpe en la cabeza y no lo recuerdo? ¿Era un holograma? ¿Había fallecido y mi cuerpo estaba atrapada entre dos mundo?", se ha preguntado en la red social.

"Algún compañero mío me puede decir que sucedió porque a lo mejor estaba siendo intervenida y estaba anestesiada, o abducido por una fuerza superior de otro planeta, estoy perdida, me imagino como Maria Teresa Campos", prosigue.

Paz Padilla subraya que sabe que Campos "está estupenda" porque estuvo con ella en la presentación del libro de Risto Mejide.

"Felicidades por cierto a mi compañero un libro fantástico!!! Si no estaría asustada. Por favor necesito RESPUESTAS!!!!!", concluye en su escrito.