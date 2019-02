Si el batacazo en la aprobación de los presupuestos, el pasado miércoles, ya hizo que la prensa internacional empezase tibiamente a fijarse en los tambores electorales que sonaban en España, la confirmación de que habrá que ir a las urnas el 28 de abril se ha colado directamente en los diarios, radios y televisiones de todo el mundo.

La lectura de lo anunciado por el presidente Pedro Sánchez es común: el país afronta sus terceras elecciones en cuatro años, con el bipartidismo absolutamente roto, con un escenario de mayorías inciertas que obliga a la suma y con Cataluña, obviamente, como telón de fondo y causa final del fin de la legislatura.

El norteamericano The New York Times, con pieza de su corresponsal, destaca que el anuncio de Sánchez viene "abriendo un nuevo capítulo de confusión nacional mientras el conflicto territorial sobre Cataluña continúa pesando en la política del país". Primero vino la "gran derrota" del presupuesto, recuerda, y ahora esta decisión, provocada por el "estado debilitado" del grupo socialista en el Congreso. "Su ascenso fue más un reflejo de la frustración con su antecesor, Mariano Rajoy, que un respaldo a sus políticas socialistas", analiza. Y recuerda que Sánchez "es uno de los pocos líderes socialistas que quedan en Europa", que siempre se ha mostrado como firme defensor de la Unión.

What next in Spain? Prime Minister Pedro Sánchez of Spain on Friday called for a snap general election, which will likely highlight the party fragmentation and polarization of the country. https://t.co/vg0OGD4rB3