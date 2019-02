Bromas (y críticas) por una foto de Felipe VI en Marruecos

El senador de Bildu Jon Iñarritu ha subido este viernes una foto a Twitter en el que aparecen los reyes de España y Marruecos, Felipe VI y Mohamed VI respectivamente, montados en un coche y saludando a ambos lados de la calle.

"Al ver esta foto, he pensado que lo mismo Pedro Sánchez hoy va a declarar la III República", ha escrito el senador.

Al ver esta foto, he pensado que lo mismo Pedro Sánchez hoy va a declarar la III República. pic.twitter.com/au2FIr3ru2

La imagen está tomada durante la visita de los reyes Felipe y Letizia han hecho en los últimos a Marruecos. El monarca ha agradecido este jueves a la colonia española en Marruecos que proyecten "una imagen cercana de España, como una nación moderna, democrática, plural y solidaria".

En el último acto de su visita de Estado a Marruecos, ha expresado su "orgullo" por el trabajo de los españoles y sus familias en múltiples sectores, contribuyendo al progreso económico y social de Marruecos, impulsando la actividad de las empresas españolas o contribuyendo a la formación de niños y jóvenes o a la enseñanza del español.

"Vivís fuera de nuestras tierras, en circunstancias no siempre fáciles y promovéis la mejor imagen de la España de hoy", ha dicho.

La foto subida por Iñarritu ha generado bromas y críticas en Twitter como esta:

Who wore it better pic.twitter.com/iKEDz3bDdg