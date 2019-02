Este miércoles Ylenia Padilla se sinceró sobre su adicción a las drogas en GH Dúo (Telecinco). La alicantina confesó que había fumado porros gran parte de su vida y también probó "cosas más fuertes" cuando salió de GH VIP y tenía demasiados bolos. La concursante enfatizó que parte de sus adicciones se debían a su mala relación familiar y a la sobreprotección de sus padres. "Para mí la familia es lo más importante y llevarme mal con ellos por dentro no me dejaba vivir", dijo entonces.

El emotivo mensaje de Ylenia a sus padres tras sus confesiones en la curva de la vida #GHDÚOGala7 https://t.co/hrsI92pZBn pic.twitter.com/QSmuD3OiLE — Telecinco (@telecincoes) 14 de febrero de 2019

Dos días después, para evitar malentendidos con sus padres, la alicantina les ha mandado un mensaje desde el confesionario de la casa de Guadalix. "Creo que no he recalcado lo feliz que fue mi infancia: mis padres me amaban, lo daban todo por mí y por mi hermana", dijo. "Me siento muy mal por si están enfadados o por si no les he dicho todo lo buenos que han sido conmigo", enfatizó sin poder evitar las lágrimas.

"Papá, mamá, todo lo bueno que tengo es gracias a vosotros. Os tengo que agradecer todo lo que me habéis aguantado. Lo malo lo he adquirido en la calle y todo lo bueno que tiene mi persona es gracias a vosotros. Os quiero un montón y espero que podáis estar orgullosos de mí algún día", concluyó.

Estas declaraciones no solo la ha reconciliado con sus progenitores, también con Kiko Rivera, con quien tuvo este domingo un tenso enfrentamiento por el que algunos espectadores pidieron su expulsión. "No les he dicho lo bueno de ellos y solo la sobreprotección", le dijo Padilla a su compañero, que se interesó por si era el mismo problema que él confesó dentro del reality y si lo había superado.