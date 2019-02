Álex González hace llorar a una invitada de 'Volverte a ver' a la que fue a sorprender

Álex González acudió este viernes a Volverte a ver (Telecinco) para sorprender a una invitada que, como le ocurrió a él, sufrió un accidente de moto y piensa que eso la va a limitar a la hora de cumplir su sueño de ser actriz. Y lo que le dijo se convirtió en uno de los discursos más bonitos que de todo el programa.

El actor de Vivir sin permiso, con la voz entrecortada por la emoción confesó que le hacía mucha ilusión estar allí porque su historia era muy parecida a la de la invitada. "Yo también tuve un accidente de moto en un momento crucial en mi vida en el que quería ser actor, tenía 19 años y pensaba que me había limitado. Con el tiempo me di cuenta de que no", contó.

Aseguró a la invitada que no debía ver la cicatriz que le había dejado el accidente como una marca negativa porque "es más bien una bendición" y que la tenía que mirar como un recordatorio "de lo importante que es perseguir tus sueños".

"También te quería decir que te estoy viendo la cara y lo bonita que eres... No creo que vayas a tener una limitación porque hay muy buenos profesionales y estoy seguro de que vas a recuperar la movilidad al 100%. Pero, aparte, para tocar un corazón no necesitas correr en una secuencia. Para tocar el corazón del público ya tienes lo esencial que es esa mirada que refleja el alma tan bonita que tienes", dijo provocando las lágrimas de la invitada y de casi todo el público.

El presentador, Carlos Sobera, intentó rebajar un poco la emotividad contando una especie de chiste. "Álex tiene dos cosas esenciales, bueno quizá tres, pero sobre la tercera no puedo opinar", bromeó y generó una gran carcajada. Al final, concluyó la explicación: "Tiene un corazón de oro y un cerebro privilegiado este chaval".

El actor se ganó con sus palabras la admiración de los usuarios de Twitter, que dejaron comentarios en la red social como estos:

Alex se ha ganado aún más todo mi corazón, que bonito es y que bien habla #VolverteAVer5 — Naadia Merino* (@naadiamerino) 15 de febrero de 2019

Que cosas más bonitas le ha dicho Alex😍😍#volverteaver5 — Akhesa (@jmarti55) 15 de febrero de 2019

Alex González es de lo mas bonito que he visto en televisión #VolverteAVer5 — 71'1%💜 (@Comentandotv14) 15 de febrero de 2019

Alex gonzalez además de guapo es un encanto de persona #VolverteAVer5 — detodounpoco (@detodounpokitto) 15 de febrero de 2019

@alexgonzalezact me ha encantado verte, tus palabras han sido muy emocionantes, la sinceridad de tu mirada... Eres grande Álex muy grande, por algo eres el actor de mi vida 😍😍#VolverteAVer5 — M&J (@zudi40) 15 de febrero de 2019