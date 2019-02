La propuesta del consejero de Economía andaluz para los parados de larga duración: mudarse "a 50 km de su hogar"

Vaya semanita lleva el consejero de Economía de Andalucía, Rogelio Velasco. Si hace unos días recibió duras críticas por asegurar, en una comisión parlamentaria, que la promesa electoral de crear 600.000 empleos era "una forma de expresarse" en campaña, este viernes ha vuelto a generar polémica por lo que ha dicho en Canal Sur sobre los parados de larga duración.

Más concretamente, por una propuesta que ha planteado para la gente que se encuentra en esta situación: que se muden.

Estas son las palabras expresadas por Velasco:

"Desplazarse a vivir 30 kilómetros o 50 kilómetros de su hogar depararía muchos beneficios a la economía andaluza, en el sentido de mayor movilidad geográfica. Esos trabajadores que no encuentran un empleo digno en su localidad pueden encontrarlo en la Costa del Sol, Almería o Huelva".

