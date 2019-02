Pablo Casado: "El PP ha protagonizado los mejores milagros de la economía en España"

Pablo Casado, presidente del PP, ha sacado pecho tras la convocatoria de elecciones por parte del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que estos comicios se han precipitado gracias a la acción de su partido que ha "frenado la venta de España a los independentistas".

En modo precampaña, Casado ha reivindicado a su partido como el único capaz de generar confianza y ha pedido que "quien quiera que gobierne el PP, tiene que votar al PP".

¿La razón? Según Casado, porque su partido ha protagonizado "los mejores milagros de la economía en España".

Así se ha expresado el presidente del PP:

"Cuando en España pintan bastos, cuando nos estamos jugando que España siga siendo lo que es, que siga teniendo la prosperidad, el crecimiento económico y la creación de empleo que todos queremos que tenga. ¿Qué hacemos? Confiamos en a ver si estos saben hacerlo, cuando no han gestionado ni una concejalía de pueblo. Confiamos en, bueno, es que es un partido nuevo, no sé cómo va a gestionar la economía, si va a crear empleo pero bueno, vamos a ver, porque parece que en redes sociales han hecho una cosa que me ha parecido graciosa. O confiamos en quien ya ha protagonizado los mejores milagros de la economía en España, estudiados en todo el mundo, en todas las universidades del mundo".