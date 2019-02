Seis muertos en un tiroteo en una fábrica de las afueras de Chicago (Estados Unidos)

Un tiroteo este viernes en una fábrica de componentes industriales en la localidad de Aurora, en las afueras de Chicago (EEUU) dejó seis muertos, incluido el presunto responsable, según informó el Departamento de Policía local.

El jefe del departamento, Kristen Ziman, también informó de que cinco de sus agentes resultaron heridos cuando ingresaron al complejo industrial en respuesta al tiroteo.

Finalmente el presunto autor de los disparos, identificado como Gary Martin, de 45 años, fue abatido por otros policías que se enfrentaron a él dentro del recinto.

Las autoridades encontraron a los otros cinco fallecidos, trabajadores de la fábrica, en el interior del almacén.

Trabajadores de la empresa en la que ocurrió el tiroteo (Henry Pratt Company) dijeron a medios locales que Martin era compañero suyo y la Policía no ha revelado aún un motivo.

El tiroteo ocurrió minutos antes de las 13:30 hora local (20:30 hora española) en esta empresa de Aurora, una localidad industrial de unos 200.000 habitantes ubicada 60 kilómetros al oeste de Chicago.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo en Twitter que las fuerzas del orden en Aurora hicieron "un gran trabajo".

Great job by law enforcement in Aurora, Illinois. Heartfelt condolences to all of the victims and their families. America is with you!