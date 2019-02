La imagen que provocó esta reacción en los colaboradores de 'Sábado Deluxe'

Mónica Pont se ha tenido que someter a una operación de rodilla porque se rompió un ligamento cruzado mientras esquiaba en Baqueira. Este sábado, la actriz acudió al Deluxe (Telecinco) para contar cómo estaba tras la intervención que la mantendrá inactiva durante ocho meses y los colaboradores la atendieron en la zona del saloncito del plató.

Pont contó, con la pierna en alto, que tenía la rodilla muy hinchada y se subió la falda que le tapaba le pierna para enseñar la cicatriz. "Ostras, ostras", exclamó el presentador, Jorge Javier Vázquez, mientras se tapaba la boca. El resto de sus compañeros hicieron sonidos de desagrado al verla.

Sábado Deluxe Mónica Pont enseña cómo tiene la rodilla tras la operación.

Pont contó que hacía cuatro horas diarias de rehabilitación para conseguir volver a doblar la rodilla. Mientras hablaba, estiró la pierna para demostrar lo que estaba diciendo y María Patiño y Lydia Lozano frenaron sus intenciones: "No, no, no... ¡Levántala! ¡A ver si vas a sangrar!".