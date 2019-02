El exvicepresidente del Gobierno Alfonso Guerra desconoce si votará al jefe del Ejecutivo y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, en las elecciones generales del 28 abril. "No se si será candidato", ha asegurado el exdirigente socialista ante el periodista Jordi Évole.

En una entrevista en laSexta, Guerra ha explicado este domingo que "nunca" votará a "otro partido que no sea el PSOE". "Es el partido en el que he vivido, que he mamado, que me ha hecho entrar en la vida política", ha añadido.

Con todo, el que fuera 'número dos' del Gobierno entre 1982 y 1991 no sabe si votará a Sánchez en los próximos comicios. "No se si será el candidato. Usted se adelanta mucho", le ha respondo Guerra al periodista Jordi Évole, quien le ha preguntado explícitamente si "va a votar a Pedro Sánchez en las próximas elecciones generales".

Pincha aquí para ver el momento en el segundo 23

El exvicesecretario general de los socialistas también se ha referido a las pasadas elecciones autonómicas en Andalucía. "Para Ciudadanos, aceptar los votos de Vox para llegar al gobierno de Andalucía es una mancha de la que le va a costar mucho tiempo desprenderse", ha sostenido.

Por otro lado, Guerra ha hablado sobre "el riesgo de disolución" de España que, a su juicio, están provocando las fuerzas independentistas. "Hay grupos que quieren desconectar, fragmentar, quitar una parte a España", ha explicado.

En este contexto, el exvicepresidente ha señalado que el "apaciguamiento no es fructífero" porque los independentistas catalanes "están a todas". "Van a destruir el orden constitucional español y no es aceptable", ha añadido.

A su juicio, lo más grave es que sea Quim Torra, el presidente de la Generalitat catalana, el que "suba a la tribuna" y diga "que hay que atacar al Estado".