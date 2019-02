Basta un solo argumento para demostrar que 'Aquí No Hay Quien Viva' es mejor que 'Juego de Tronos'

Un usuario ha compartido en Twitter una serie de razones por las que considera que la serie Aquí No Hay Quien Viva (Antena 3) es mejor que la aclamada Juego de Tronos (HBO).

Todo empezó con una especie de chiste, con el que el tuitero se excusaba con la directora de su máster por no poder acudir a clase: "Quiero ver entera la serie. Va a ser algo intensivo y no haré otra cosa. Espero que entienda mi ausencia".

Sin venir muy a cuento, el usuario empezó a comparar la mítica serie de Antena 3 con la basada en los libros de George R.R. Martin. De todos los argumentos dados, hay uno demoledor: "Juego de Tronos presume de muchas muertes pero a Aquí No Hay Quién Viva le bastó con Paloma para hacer historia, yo solo doy datos".

Al final, el usuario ha terminado planteándose hacer el Trabajo de Fin de Máster (TFM) sobre ello para demostrar que la española "es mejor serie" que la estadounidense, "aunque el máster no vaya ni remotamente de eso".

He aquí una parte del hilo (puedes leerlo completo en este enlace):

Hola, directora del máster.

Esta semana no podré asistir porque quiero ver entera la serie Aquí no hay quién viva.

He comprado garrafas para la orina, va a ser algo intensivo y no haré otra cosa, espero que entiendan mi ausencia.

Muchas gracias y un saludo.