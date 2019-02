El periodista Arcadi Espada se convirtió este domingo en el gran protagonista de las redes sociales, donde generó enorme indignación por sus palabras en el Chester de Cuatro respecto a las personas con Síndrome de Down. Algo que, además, provocó que el presentador, Risto Mejide, acabará expulsándole del plató.

El periodista había asegurado hace años en un artículo en El Mundo que "traer un niño enfermo al mundo es "una inmoralidad y una aberración".

Tras el programa, la asociación Down Castellón definió con una palabra la actitud de Espada. "No hay palabras..... pero una lo resume: ignorancia", escribió en Twitter.

También la asociación Down Lleida replicó al periodista: "La diversidad nos enriquece, y nadie tiene derecho a menospreciar a las personas con # sindromedown como lo hace hoy Arcadi Espada en @ Chester_cuatro".

Mientras, la Federación Down España ha publicado un texto en el que agradece los apoyos que han recibido tras la emisión del programa.

"Desde DOWN ESPAÑA queremos agradecer, tanto la emotiva intervención de Rafa, como el apoyo y el cariño recibidos hacia nuestro colectivo. También queremos agradecer a Risto Mejide y al programa Chester su posicionamiento a favor de las personas con síndrome de Down y su apoyo a los derechos del colectivo", han escrito.

Y ha lamentado que Espada riterase sus "ofensas y humillaciones hacia el colectivo de personas con síndrome Down.

Os dejamos el resumen y vídeo del programa de Chester emitido ayer por Cuatro en el que el periodista Arcadi Espada reitera sus ofensas y humillaciones hacia el colectivo de personas con síndrome Down. #Arcadinomola #todosconrafa #chesterscandalhttps://t.co/UWpRVns14X — DOWN ESPAÑA (@DownEspana) 18 de febrero de 2019

"Si el servicio público le ha avisado a usted que esa persona va a nacer con gravísimas deficiencias que van a suponer para la sociedad un costo que podría haberse evitado, usted deberá asumir: primero, la responsabilidad moral de haber traído en esas condiciones un hijo al mundo; dos, la responsabilidad económica de mantener a ese hijo en las condiciones necesarias para la persona y su dignidad", dijo el periodista.

Después entró al plató el padre de Nico, un niño con Síndrome de Down, visiblemente emocionado. Espada quiso tener el mismo tiempo que él para replicar, pero Risto le avisó: "Si lo haces con respeto..." "Me ofende profundamente, igual ha llegado el momento de acabar esta entrevista...", amenazó Espada, que contó que sus palabras sobre los niños con Síndrome de Down se engloban dentro de "un artículo periodístico".

"Pues mira Arcadi, no lo he hecho nunca, pero ¿sabes qué te digo? Que el que va a acabar esta entrevista soy yo". "Pues muy bien, ¡vámonos, cuídate!, ¡Hasta luego!", respondió el periodista, que antes de irse dijo: "Y te digo una cosa, el tramposo eres tú".