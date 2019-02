El programa de TVE Informe Semanal ha indignado a los médicos y está recibiendo multitud de críticas en las redes sociales por un reportaje que emitió el sábado pasado sobre las vacunas y en la que hablaba del fenómeno de los antivacunas.

A pesar de que el tono de la pieza informativa era evidentemente crítico con los antivacunas y en favor de las evidencias científicas que respaldan a las inmunizaciones, TVE incluyó también el testimonio de Enrique Costa Vercher, al que califican como "licenciado en medicina que ha orientado su carrera hacia la medicina natural".

El hombre, contrario a la vacunación, asegura que "por supuesto" no ha vacunado a sus hijos "de nada". "Y están sanísimos. Uno ya tiene 15 años. No ha pasado nada. Bueno, ha pasado. Pasó el sarampión de pequeño, pero es que el sarampión siempre se ha curado", afirma el hombre.

"Los médicos griegos, romanos, medievales, actuales, sabemos curar el sarampión porque se cura y las anginas se curan y las bronquitis se curan", remata.

En el reportaje se asegura que las vacunas sirven de escudo y que cada año, según la OMS, evitan entre 2 y 3 millones de muertes en todo el mundo. Y añade que gracias al calendario de vacunación han prácticamente desaparecido enfermedades en España.

Con todo, el hecho de haber dado voz a un antivacunas ha indignado a los médicos y a los usuarios de Twitter, que han criticado con dureza a Informe Semanal:

Queridos @InformeSemanal de @rtve sacar en un programa de máxima audiencia a un padre diciendo que no ha vacunado a sus hijos y que no les ha pasado nada y que por tanto las #vacunas son innecesarias, es lamentable y tremendamente irresponsable. #VaccinesWork pic.twitter.com/68VXUCLRVM

Fíjate, a mi una vez me atropellaron y no me pasó nada! ¡Los atropellos no son peligrosos!

@Informesemanal no tiene muy claro el valor de las vacunas, dando la misma oportunidad de explicarse en horario de máxima audiencia a una persona contraria a las vacunas que a científicos. ¡Lamentable! En este tema no hay equidistancias. #vaccineswork

Hay mucha tontería con no vacunar, parir en casa etc .... en la Edad Media les iba muy bien si.

Profunda vergüenza, indignación e impotencia. No sé por qué no recurren a la evidencia científica en estos programasde televisión que desconocen las secuelas que acarrea todo lo que emiten. Trabajo de sanitarios, investigadores, farmacias ... todo echado por tierra. Muy triste

Mis padres me vacunaron, tuve el sarampión y no he muerto. Mi padre tuvo cáncer y no murió, el cáncer no es peligroso. 🤦‍♂️🤦‍♂️