Sábado Deluxe recibió este fin de semana la visita de Bertín Osborne. El presentador de Mi casa es la tuya acudió al plató de Jorge Javier Vázquez para hablar del regreso de su programa a la parrilla de Telecinco, de la unidad de España, de Carles Puigdemont y del futuro de su hijo Kike, que nació con parálisis cerebral.

"Tienes que tener claro que esto es para siempre, pero no sólo para siempre. Lo peor es cuando no estemos nosotros... A mí lo que me preocupa no es ahora, ahora hago lo que haga falta, pero cuando no esté yo y no esté su madre... Eso es lo que me preocupa de verdad. Eso es lo que no me deja dormir muchas noches. Me da terror pensar qué será de él cuando no estemos nosotros", reconoció el andaluz sobre su hijo menor, que el pasado 31 de enero cumplió 12 años.

Bertín Osborne aprovechó su visita al programa para poner en valor el esfuerzo de su mujer Fabiola Martínez, a la que dice no le queda más remedio que ser optimista. "Yo siempre digo que madre es la palabra más bonita de cualquier diccionario de cualquier idioma, pero las madres de niños con lesión cerebral... ésas son GEOs", dijo el presentador, que destacó que "la capacidad de sacrificio que tiene una madre no la tiene un padre". "Y mira que me duele decirlo, pero es verdad", insistió.

El hijo menor de Bertín y Fabiola lleva casi cinco meses postrado en la cama por diversas operaciones a las que ha tenido que someterse: la primera intervención fue en septiembre de 2018 y a ésta le han seguido otras dos por rotura de ambos fémures, primero uno y al día siguiente el otro.

El día que sufrió ese episodio —el fémur se le rompió estando en la cama como consecuencia de la osteoporosis que sufre—, el pequeño llamó a su padre para pedirle ayuda. Fue un momento durísimo para el presentador, que confesó ponerse "enfermo" al recordarlo.

"Un niño que habla muy poco, que en pleno dolor del fémur roto y sin saber lo que era, que me mira con esa carita de ángel que tiene y me dice 'ayúdame'... Me iba a morir, me iba a morir", dijo emocionado el presentador, que rápidamente quitó hierro al al asunto (y las lágrimas de sus ojos) para celebrar que "está mejor y está saliendo de esta".