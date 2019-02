Merkel se burla del Gobierno de Trump... e Ivanka es la única que no se ríe

Merkel dijo sentirse "impresionada" por el hecho de que el Gobierno estadounidense se plantee clasificar a los coches alemanes como "amenaza para la seguridad nacional" de Estados Unidos. Trump ya ha declarado algunas importaciones, entre ellas de China, como amenazas para la seguridad nacional, para así gravarlas con impuestos.

La industria automovilística alemana, de la que Merkel se siente "orgullosa", ha creado más de 113.000 empleos en EE UU en 300 fábricas repartidas por todo el país. De hecho, "la fábrica más grande del mundo" de BMW está en Carolina del Sur, "no en Baviera", señaló la canciller. "Así que, si se supone que estos coches, que se fabrican en Carolina del Sur, son una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos Unidos, nos deja bastante impresionados", apuntó.

