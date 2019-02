Los temas de salud mental siguen siendo un asunto tabú en pleno siglo XXI. Hoy por hoy no es habitual visitar la consulta de un psicólogo o de un psiquiatra, y todavía es menos frecuente contar a la gente que vas a estos especialistas.

Normalizar esta situación es lo que quiere La vecina rubia y para ello ha utilizado como altavoz su cuenta de Instagram, donde acumula más de 1,7 millones de seguidores.

"Ir a un psiquiatra y/o psicólogo (no son excluyentes) es tan necesario y normal como ir al traumatólogo", dice el texto sobreimpreso en la foto publicada este domingo 17 de febrero. "Normalicemos esta situación y entendámonos más. La salud mental es tan importante como la física. No nos descuidemos", recomienda la influencer, que acompaña su publicación de una interesante reflexión.

"A veces no te sientes comprendida y eso duele", empieza diciendo en su mensaje, en el que cita a otra usuaria de Instagram (@tamgiordana).

Esa falta de comprensión tiene que ver, según La vecina rubia, con que muchas personas "no han tenido un problema grande y por eso les es mucho más difícil comprender". Además, señala, tampoco es sencillo contar los problemas: "Seguro que si fuese más fácil hablar de ello, nos sentiríamos más comprendidas".

En su publicación, con más de 116.000 me gusta, advierte de la importancia de la comprensión de los amigos y también de la ayuda profesional, sobre todo en caso de los problemas grandes.

"El primer paso para solucionar un problema es ser consciente de que lo tienes. A veces tardas en darte cuenta de que llevas tiempo sin sonreír ni ilusionarte, y ni tú misma te entiendes, porque lo más gordo ya pasó... Pero la ansiedad, la depresión, etc. suelen llegar cuando frenas, cuando la montaña rusa de las emociones se para. A veces vuelves a montar en la montaña rusa solo con la ayuda de una amiga, pero otras veces (muchas) necesitas la ayuda de un profesional. En este camino entre darte cuenta del problema y querer solucionarlo, te encuentras con el estigma del 'qué dirán'. Y aquí es donde todos podemos ayudar. Ir al psicólogo es necesario y normal. Querer solucionar un problema es más valiente que guardárselo. Y no se soluciona con un: 'Anda, tía, salimos a tomar una cerve y se te pasa', porque entonces a ti ese nudo que tienes en la garganta se te pasa al pecho y ya no te atreves a decirle a nadie que te falta el aire".