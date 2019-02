Torra viaja a Bruselas sin su escolta de Mossos al no obtener el permiso del Gobierno

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha viajado a Bruselas para participar en una conferencia con el expresidente Carles Puigdemont sin llevar la escolta de los Mossos d'Esquadra al no haber obtenido el permiso que debe otorgar el Ministerio del Interior.

Este hecho lo ha revelado en Twitter el colectivo de Mossos Guilleries asegurando que el Ministerio no ha autorizado que el escolta de Torra le acompañe durante el viaje.

El Ministerio del Interior dirigit pel PSOE ha desautoritzat que l'escorta del president Torra l'acompanyi, avui, a Bèlgica.

És una represàlia per no donar suport als PGE?

Un altre incompliment de la llei per part dels autoanomenats 'constitucionalistes' !!! pic.twitter.com/WMDmr7K8nn