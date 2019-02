Twitter se vuelca con la búsqueda de la hermana gemela de esta mujer

Angels Porta está buscando a su hermana gemela, a quien no ha conocido nunca. Para ello ha recurrido a Twitter, donde está consiguiendo mucha difusión de un tuit en el que ha adjuntado una foto suya.

"Si te pareces a mí o conoces a alguien parecido a mí: contacta conmigo, por favor. Busco a mi hermana gemela. Nací en el verano del 66", ha escrito en una publicación que acumula ya más de 7.300 retuits y a la que mucha gente le ha contestado con diferentes alternativas.

Algunos le han contestado con enlaces a diferentes buscadores de imágenes inversas o bancos genéticos, aunque Porta ha señalado que ya ha buscado en algunos y "no ha habido suerte", aunque "seguirá revisando buscadores".

He mirado en Yandex , Bing y Google y no ha habido suerte.

Pero si hay ciertas imágenes con parecido,

Seguiré revisando en buscadores,.

Te agradezco mucho la información porque no había orientado la búsqueda hacia esa opción. pic.twitter.com/9nuSMNjpoP