Diario del juicio del 'procés', día 4: Turull se enfrenta a la Fiscalía

La frase

"Los ciudadanos de Cataluña no son ovejas, no son gente militarizada, que les dices ve aquí y lo hacen. La gente, sea independentista o no, tiene criterio". La ha pronunciado el exconseller de Presidència, Jordi Turull, durante el interrogatorio con el Fiscal.

La clave

Cambio de fiscales. El Ministerio Público ha cambiado los fiscales para la segunda semana del juicio. Fidel Cadena y Javier Zaragoza han dado paso a Consuelo Madrigal y Jaime Moreno. Este último ha protagonizado momentos de tensión durante el interrogatorio con Turull en el que ha tenido que intervenir el presidente de la Sala, Manuel Marchena, para pedir que respetaran sus turnos de palabra.

VÍDEO | Turull, al presidente Marchena, tras una interrupción del fiscal: "Señor presidente, me gustaría acabar y que no se me interrumpa" https://t.co/PY4w4DmdUA #JuicioProces pic.twitter.com/2jZrOW1W8F — Cadena SER (@La_SER) 19 de febrero de 2019

La polémica

Las 25 sentencias del Constitucional y el "traje de constitucionalista". En un duro enfrentamiento con el Fiscal, Turull ha recordado 25 sentencias del Tribunal Constitucional (TC) que supuestamente ha incumplido el Estado. "Esto de ponerse el traje de constitucionalista penalmente es un chollo porque te permite incumplir los mandatos del TC", ha espetado Turull con vehemencia. "Yo llevo un año en la cárcel por un auto que no merece reproche penal. Después nos dirán que no nos persiguen por sus ideas. Ya lo veo".

El análisis

Dos partidos, dos estrategias. Ya son cuatro los exconsellers que han declarado en el juicio (dos de ERC y dos del PDeCAT) y parece que las estrategias de defensa vienen condicionadas por el partido al que representan. Oriol Junqueras y Raül Romeva, de ERC, han planteado una defensa estrictamente política, sin entrar en el fondo de las acusaciones y sin responder a las preguntas de la acusación. Joaquim Forn y Jordi Turull (PDeCAT), en cambio, han optado por bregarse en dos duros interrogatorios con la Fiscalía, donde han introducido sus proclamas políticas. La estrategia de los acusados del PDeCAT les ha obligado a mantener el equilibrio en los interrogatorios: según ellos, cumplían las resoluciones judiciales contra el referéndum a la vez que lo promovían políticamente.

El momento

El independentismo circunstancial de Romeva.

El tuit

Turull ha recordado que justo hoy cumple 365 días entre rejas.

Avui fa, sumats, 365 dies que sóc a la presó, sense judici ni sentència.

I tot just avui podré dir-hi la meva... #judicialademocracia pic.twitter.com/yGPTcuO58v — Jordi Turull i Negre (@jorditurull) 19 de febrero de 2019

El tensiómetro

El interrogatorio del Fiscal a Turull, de más de tres horas, ha mantenido la tensión durante la mañana. La declaración de Romeva, sin contestar a la acusación, ha sido más descafeinada.

Si hubiera sido portada hubiéramos titulado...

Juicio al Procés, día 4.

¿Y mañana qué?

Seguirán las declaraciones de los acusados. Llega el turno de la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell.