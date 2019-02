El tuit de Carmena que estremece en Twitter por lo que dice sobre la política en apenas un minuto

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, ha compartido en Twitter un fragmento de su discurso de este sábado en Villaverde (Madrid), durante le primer acto de la Plataforma Más Madrid, en el que en apenas unminuto resume su visión de lo que es la política del servicio a los ciudadanos.

Durante su exposición, acompañada del candidato de Más Madrid a la Comunidad, Íñigo Errejón, Carmena comienza recordando que cuando decidieron poner en marcha Madrid Central en el otoño pasado "había periodistas que con toda su buena voluntad decían 'hombre, eso no se hace al final de la legislatura, se hace al principio'".

"Yo pregunté por qué y ellos me dijeron 'hombre, es que ya las personas que multáis están enfadas y no os va a votar'", rememora Carmena. "Yo les respondía 'qué tiene que ver, ya que en política cuando se hace lo que se debe no se miran los votos, se hace lo que se debe y da igual".

"Nosotros estamos convencidos y lo digo todos los días. Hasta el último día que esté como alcaldesa de Madrid voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer sin tener esa angustia que yo veo en otras maneras de hacer política en los que parece que perder las elecciones es como un ere, que todo el mundo debe irse a su casa porque no tiene donde caerse muerto", ha opinado Carmena, quien ha asegurado que no quiere ese modelo de hacer política: "Queremos otro modelo en el que cuando uno está dispuesto a servir un tiempo en lo público es un tiempo, una interrupción en su carrera profesional, en su historia de vida. Es un tiempo que dedicamos a lo público pero no puede ser una carrera interesada porque la política se pervierte".

"Este país no puede dejar perder esta maravillosa democracia. La tenemos que cuidar hasta el final", sentenció la alcaldesa, quien ha compartido esta madrugada su discurso y ha tardado muy pocas horas en hacerse viral en las redes sociales:

Hasta el último día que sea alcaldesa de Madrid seguiré haciendo lo que debo. Lo que creo mejor para los madrileños y las madrileñas. Este es el mejor modo de cuidar nuestra democracia. Gobernar con responsabilidad. pic.twitter.com/IzHGr4zrrQ — Manuela Carmena (@ManuelaCarmena) 18 de febrero de 2019

De hecho, el tuit de la alcaldesa ha recibido miles de 'me gusta' (más de 3.000) y ha generado centenares de alabanzas:

Con gente como vosotros España iría mejor!!! — Spyros (@flokivm) 18 de febrero de 2019

porfa preséntate a la presidencia del gobierno pic.twitter.com/nWLcarzb6c — ser (@ser_piente_) 18 de febrero de 2019

Gracias por todo lo que has hecho. — M. Martínez 📝🇪🇺 (@euklidiadas) 18 de febrero de 2019

No nos dejes nunca, por favor! — True hurts (@TrueHurts__) 18 de febrero de 2019

Cómo envidio a los madrileños — Labarner🐙 (@labarner) 18 de febrero de 2019

Jamás MADRID tuvo, una alcaldesa como tu!!! Seguirás ahí... Al menos con mi voto 😘 — Odisea (@Odisea_forever) 18 de febrero de 2019