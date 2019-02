La cortante respuesta de García Egea en pleno directo cuando un reportero de laSexta le pregunta si vio la entrevista a Sánchez

El número dos del PP, Teodoro García Egea, ha respondido con dureza —en el programa de laSexta Al Rojo Vivo— cuando un reportero le ha preguntado si vio la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este lunes por la noche en TVE.

"Mire usted, suelo ocupar mi tiempo cosas productivas", ha respondido de manera cortante García Egea, antes de matizar que no pierde el tiempo "en ver una entrevista a un señor a quien le quedan dos meses en La Moncloa".

¿Vio García Egea la entrevista a Pedro Sánchez?: "Suelo ocupar mi tiempo en cosas productivas", dice, asegurando que a Sánchez "le quedan dos meses".

En este contexto, el número dos del PP ha asegurado que "a los españoles les importa poco lo que diga Sánchez sobre cualquier cosa": "Lo que sí dejó claro Sánchez es que está dispuesto a reeditar su pacto con Rufián o Torra. Agradecemos que sea tan claro", ha afirmado.

García Egea: "Que el PSOE no busque al Partido Popular en una foto con Pedro Sánchez. Pido al resto de formaciones políticas que sean igual de contundentes".

Por contra, García Egea ha asegurado que tiene "muy buena relación con todos los líderes políticos, también con Abascal o Rivera", si bien tiene "menos relación con los independentistas": "Pero las fuerzas que creemos en la Constitución tenemos que hablar, aunque tengamos nuestras diferencias", ha matizado.

En referencia a la intención de Sánchez de entenderse con todos, también con el PP, García Egea le ha recomendado "que no pierda el tiempo en cosas imposibles porque el PP no va a pactar con Sánchez ni con el PSOE. Que se dedique a convencer a sus votantes si es que puede": "Hay dos modelos: el de Waterloo y Pedro Sánchez o el de Casado y el futuro de España", ha opinado.

"Nosotros somos transparentes y dejamos claro que no vamos a pactar con Sánchez. Que no busquen al PP en ninguna foto con Sánchez. No es un cordón sanitario, es una transparencia contundente", ha concluido.