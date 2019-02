Martina Navratilova considera "una locura y un engaño" que las trans compitan con mujeres

La tenista checa Martina Navratilova ha generado una gran controversia en el mundo del deporte al publicar este domingo una columna de opinión en el diario británico The Times titulada: "Las reglas sobre los atletas trans recompensan a los tramposos y castigan a los inocentes". En ella, la deportista se muestra contraria a que las transexuales compitan con otras mujeres.

La polémica se remonta al pasado diciembre, cuando escribió en su cuenta de Twitter este mensaje: "No puedes proclamarte mujer y ser capaz de competir contra las mujeres. Debe haber algunos estándares, y tener un pene y competir como mujer no encajaría en ese estándar".

El mensaje generó un gran revuelo y la tenista se comprometió a informarse sobre el asunto y a opinar de nuevo. "Bueno, lo he hecho y, en todo caso, mis opiniones se han fortalecido", ha escrito la ganadora de 18 Grand Slam este fin de semana.

"Para poner el argumento en su punto más básico: un hombre puede decidir ser mujer, tomar hormonas si así lo requiere cualquier organización deportiva, ganar todo lo que esté a su alcance, incluso una pequeña fortuna, y luego revertir su decisión y volver a hacer bebés si así lo desea. Es una locura y es un engaño", ha afirmado en la columna.

La tenista insiste en que a ella le complace dirigirse a una mujer transgénero en la forma que prefiera, "pero no me gustaría competir contra ella. No sería justo".

Las normas del Comité Olímpico Internacional (COI) obligan a que las deportistas trans se sometan a tratamientos hormonales para reducir los niveles de testosterona, los cuales se comprueban antes de competir. Sin embargo, para la tenista, esta medida es insuficiente. "La simple reducción de los niveles hormonales, la receta que la mayoría de los deportes han adoptado, no resuelve el problema", escribe Navratilova: "Un hombre acumula densidad muscular y ósea, así como un mayor número de glóbulos rojos que transportan oxígeno, desde la infancia".

La opinión de la tenista ha sorprendido especialmente porque en 1981 se convirtió en un referente del mundo del deporte (y tuvo que hacer frente a los prejuicos) al declararse bisexual. Desde entonces, ha estado luchando contra los prejuicios y por los derechos de la comunidad LGTBI.