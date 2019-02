POLÍTICA

Pastor reprende a los diputados: "Esto no es el club de la comedia"

La presidenta del Congreso, Ana Pastor (PP), ha echado este martes una nueva reprimenda a los diputados por su comportamiento durante los plenos y les ha advertido de que "esto no es el club de la comedia". Pastor ya reprendió en varias ocasiones la semana pasada a sus señorías por interrumpir continuamente el debate de las enmiendas a la totalidad de los presupuestos. En esta ocasión, la llamada de atención se ha debido a un cruce de reproches entre los diputados Joan Baldoví (Compromís) y Toni Cantó (Ciudadanos), ambos valencianos. Baldoví ha pedido la palabra por alusiones al considerar que Cantó les había ofendido durante el debate de una moción sobre las importaciones de cítricos de África del Sur en detrimento del sector valenciano. Cantó ha defendido la posición de su grupo con dos naranjas sobre el estrado, una valenciana y otra sudafricana, y casi al final de su intervención ha sacado del bolsillo del pantalón una castaña. Ha querido así simbolizar el trabajo de Compromís en la Comunidad Valenciana: "una castaña", ha enfatizado, para recriminarles que no hayan hecho nada en favor de la agricultura en la región. El diputado de Compromís ha pedido a Cantó que retirara sus palabras, a lo que el de Cs se ha negado y se ha reafirmado llamándoles "castaña". "No saben lo mal que me lo hacen pasar", ha advertido la presidenta del Congreso, que ha pedido a los diputados moderación.