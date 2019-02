Prueba de agudeza visual: ¿eres capaz de encontrar la lechuza en esta foto?

¿Puedes ver la lechuza en la foto? Este nuevo desafío viral tiene locas a varias personas en las redes sociales. Un cartero de Macclesfield , en Reino Unido, ha hecho una foto a una lechuza sobre un árbol en la que resulta muy difícil distinguir al animal.

Tiempo después de hacer la fotografía, según el periódico local Manchester Evening News, el hombre ha compartido en sus redes la fotografía y ha desafiado a los usuarios a encontrar al animal.

Aunque la imagen parece una simple foto de las ramas de un árbol, si uno se fija un poco más y presta atención se puede ver a la lechuza camuflada en una de estas ramas. Y tú, ¿puedes verla?

Can you spot it? Postman's photo of owl that social media users say is 'impossible to see' - Manchester Evening News https://t.co/VegJFyk3Cx pic.twitter.com/r6YT6cAsgQ