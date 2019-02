Samanta Villar se ha convertido este lunes en un hombre (por unos minutos) en La vida con Samanta. La periodista lo ha hecho en su programa de Cuatro para empatizar con los hombres que acostumbran a vestirse y maquillarse como mujeres sin ninguna intención sexual: los crossdresser.

"Soy Víctor, me siento como un hombre bajito", han sido las primeras palabras de Samanta como hombre, un traje con el que "la vida puede ser muy diferente". La reportera ha pedido a la maquilladora que normalmente atiende a clientes crossdresser, Laura, que saque de ella el tipo de hombre que le gusta: elegante, que diga 'hoy no toca afeitarse'. Y así ha quedado:

La mayoría de clientes que solicitan estos servicios, asegura Laura, tienen un cargo importante en empresas. "No puedo parar de mirarme, la verdad es que no me desagrado como hombre. Parezco Joaquín Cortés", ha revelado Villar.