Sánchez, contra los barones en su libro de memorias: "Desde el principio tuve la sensación de intruso"

Manual de resistencia, de Pedro Sánchez, ya está en las librerías. Y el presidente del Gobierno, en este tomo de memorias ha decidido volcar algunos de sus sentimientos y sensaciones más íntimas. Una de las impresiones más potentes la hace sobre el fatídico y cainita Comité Federal del 1 de octubre de 2016: "Desde el principio tuve esa incómoda sensación de intruso".

"Mi victoria en las primarias de 2014 se produjo con el apoyo de la federación andaluza, y ya desde entonces percibí que algunos me respaldaban sólo para ganar tiempo hasta que Susana ocupara mi lugar", escribe Sánchez, que va más allá. "Obtuve el cargo de secretario general, pero esa élite no me concedió legitimidad política para ejercerlo".

