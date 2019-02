Celia Villalobos deja la política

La exministra del PP Celia Villalobos ha anunciado que deja la política y ha comentado que le hubiera gustado despedirse con un acuerdo sobre el Pacto de Toledo, que finalmente se ha frustrado en el Congreso.

Villalobos lo ha desvelado en una entrevista en Espejo Público, de Antena 3. "¿Termina tu carrera política?", le ha preguntado Susanna Griso."Sí, bueno, eso lo sabía yo", ha contestado la diputada del Partido Popular.

"Me parece normal, yo perdí un congreso. Y, bueno, alguien tenía que ser la figura de los que han perdido. Y soy yo. No me importa, para nada", ha apostillado Villalobos.

¿Esto es una despedida?, le preguntan, a lo que contesta: "Han sido unos años muy felices en esta casa". "Yo creo que he aportado mucho", agrega la exministra: "He luchado mucho, he conseguido muchas cosas, he sido portavoz en las áreas más complicadas para mi partidos, las sociales, he tenido muchas diferencias conn mi partido en lo que se refería al aborto, al matrimonio gay y al divorcio. Pero me he mantenido y los presidentes sucesivos, a lo mejor muchas cosas no les gustaban, pero me mantenían".

"Haré otras cosas, espero que cuentes conmigo, Susanna", ha bromeado. Y ha manifestado ante la cámara: "Yo ya el escudo del PP me lo quito y soy Celia Villalobos".

La pena que tiene de marcharse ha dicho es que no se haya cerrado el acuerdo por el que trabajaba en la Comisión del Pacto de Toledo sobre las pensiones. El adelanto electoral ha sido la causa por la que PP y Unidos Podemos no han apoyado cerrar las recomendaciones para los próximos cinco años, una ruptura que ha sido tachada de partidista por el resto de grupos y que da al traste con un trabajo de casi dos años y medio.

Villalobos en las últimas primarias del partido apoyó abiertamente a la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría frente al actual líder, Pablo Casado.

En agosto del año pasado, la diputada malagueña fue apartada de la Diputación Permanente del Congreso, de la que formaba parte desde 1989, dentro de los cambios que el PP realizó en este órgano tras la elección de Casado.

Entre sus distintos puestos a lo largo de su extensa vida política, fue alcaldesa de Málaga, ministra de Sanidad en el Gobierno de José María Aznar y vicepresidenta primera del Congreso de los Diputados. Villalobos está casada con Pedro Arriola, el sociólogo de cabecera de Mariano Rajoy.