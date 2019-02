La brutal 'pulla' de Dani Mateo a Rivera que demuestra que su veto al PSOE es una farsa

El colaborador de El Intermedio Dani Mateo ha mostrado la prueba definitiva que, a su juicio, demuestra que el veto del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, al PSOE de Pedro Sánchez en las próximas generales del 28 de abril es de todo menos fiable: "Ahora parece que estamos en un atolladero, que nadie quiere pactar con nadie, que no hay salida... pero tranquilos, ¿ese veto de Rivera al PSOE significa que nunca, nunca, nunca va apoyar a Pedro Sánchez? Me temo que no", ha planteado Mateo.

De este modo, el colaborador del programa presentado por El Gran Wyoming ha expuesto que Rivera "es uno de esos políticos que entra con mucho ímpetu pero se van desinflando con el tiempo. En otras palabras, mucho lirili y poco lerele".

Para justificar esta afirmación, Mateo ha puesto un ejemplo de lo más gráfico: "Noviembre de 2015, queda menos de un mes para unas elecciones que pintan un futuro más incierto que el futuro laboral de un licenciado en Filosofía. Todo apunta a que el ganador de esas elecciones será Mariano Rajoy. Pero necesitará apoyos y todo el mundo mira a Albert Rivera", ha rememorado Mateo.

En este contexto, Rivera acudió al programa de laSexta El Objetivo, donde la periodista Ana Pastor preguntó al líder de Ciudadanos si apoyaría un gobierno de Rajoy: "Yo no voy a votar a Rajoy, yo quiero ganar las elecciones. Y si gana Rajoy, gana Rajoy. Y si no ganamos vamos a estar en la oposición", respondía tajante Rivera.

Ana Pastor insistía en que en la investidura tendría que pronunciarse sobre si Ciudadanos votaba a favor, en contra o se abstiene: "Yo no voy a apoyar a Rajoy", reiteraba Rivera.

"Ni de coña, Ana Pastor, Rivera tenía claro que Rajoy mal, caca", ironizaba Mateo, quien procedía a dar un salto en el tiempo: "Marzo de 2016 y España lleva cuatro meses sin gobierno. Los mercados se inquietan, la gente empieza a acumular comida, los niños lloran por las calles, ¿y Albert se ablanda? ¡Pues no!", recuerda Mateo.

Entonces, Rivera afirmó en Espejo Público —de Antena 3— que si el candidato popular era Mariano Rajoy, "imposible, lo veo incapaz". Rivera dijo que quería hablar con el PP, pero no con Rajoy.

"Pero continuaba 2016... España llevaba medio año sin gobierno. La gente deambulaba sin rumbo ni guía, hordas de zombis asaltaban los supermercados... se convocaron nuevas elecciones para junio de 2016 y Rivera no dio su brazo a torcer", rememora Mateo.

"No le apoyaremos", afirmó Rivera: "No queremos que Rajoy gobierne, queremos un cambio de entrenador, de personas, de políticas...".

Pero llegó agosto de 2016: "España era un erial. Los caminantes blancos deambulaban por la Puerta del Sol... ¿Y crees que Rivera cedió? ¡Pues sí!", exclamó Mateo, quien ha recordado que Ciudadanos firmó un pacto de 150 puntos para hacer presidente a Rajoy: "Eso sí, lo firmó Girauta porque Rivera debía estar liado... o le dio vergüenza y el marrón se lo come otro", ha matizado.

Concluye el colaborador de El Intermedio: "Si hay que pactar, Rivera pactará con quien haga falta porque Rivera es un hombre coherente, previsible, que siempre hará lo contrario de lo que ha dicho".