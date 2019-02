Las ilusiones ópticas campan por las redes y son uno de los grandes entretenimientos en estos tiempos de tensión política.

La cuenta You Had One Job ha compartido en Twitter una ilusión óptica que está dejando a muchos ojipláticos.

En la imagen en cuestión se puede ver una pareja postrados tomando el sol. De fondo, el mar. En sus caras, la felicidad de disfrutar el buen tiempo. Pero si te fijas en las manos del hombre, parece que están dispuestas sobre una parte del cuerpo de la mujer un poco comprometida.

Aquí tienes la foto en cuestión, ahora sólo tienes que mirar bien.