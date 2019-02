Cortes en decenas de carreteras en la huelga general de Cataluña por el juicio del 'procés'

La huelga general en Cataluña empieza mostrar sus primeros efectos. Los CDR han cortado a las 7:30 de este jueves una decena de carreteras y otras están afectadas con retenciones debido a las protestas por la huelga general, según datos del Servei Català de Trànsit (SCT).

Así, está cortada la A-2 a la altura de Tàrrega (Lleida), mientras que a la altura de Bruc (Barcelona) hay un carril cortado mientras se limpia la vía, y la C-58 está cortada en Sabadell (Barcelona), donde hay tres kilómetros de colas.

La AP-7 está cortada a la altura de Vilobí d'Onyar (Girona) y en Llinars del Vallès (Barcelona), mientras que otros tramos también están afectados por presencia de objetos o por manifestaciones en Figueres y Vilafant (Girona), así como en L'Hospitalet de l'Infant (Tarragona).

También sufren cortes la C-162 en Das (Girona), la C-17 en Gurb (Barcelona), la C-242 en Granadella (Lleida), la C-60 en La Roca del Vallès (Barcelona).

Asimismo, se impide circular por la N-240 en Les Borges Blanques (Lleida), la N-260 en Lles de Cerdanya (Lleida y la N-340 en Camarles (Tarragona).

Los Mossos d'Esquadra, a través de Twitter, han advertido que varios vehículos han sufrido incidencias por choques con filas de neumáticos quemados y han pedido extremar la precaución al volante.

06:26h Diferents incidents on vehicles han patit topades per crema de pneumàtics. Extremeu precaució al volant a l'hora de circular per vies on hi ha mobilitzacions pic.twitter.com/Kva1jN8vDj