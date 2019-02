Es el apelativo que les ha convertido en las mujeres 'de oro' de la televisión española: las chicas Hermida. Un apellido que han heredado del periodista Jesús Hermida, quien descubrió su talento para presentar. María Teresa Campos, Consuelo Berlanga, Miriam Díaz Aroca, Nieves Herrero o Mariló Montero son algunas de quienes pueden presumir de ello. E Irma Soriano también. Ahora, la periodista es youtuber.

Antes de abrir su canal en YouTube, en el que su primer vídeo data de hace dos meses, Soriano pasó por Gran Hermano VIP en Telecinco. En la plataforma, la andaluza se dirige a sus sorianeros, que ya son casi 2.000.

Cada viernes, sus suscriptores pueden conocer una nueva aventura de Irma Soriano. A veces recurre a la colaboración de otros conocidos influencers, como Aless Gibaja, y se atreve a emular a otros, como Marie Kondo.

Además, Soriano está más activa que nunca en redes sociales, donde cuida constantemente de sus seguidores.

La la la 💃🏽💃🏽💃🏽🚀vamos que se me pegan las lentejas🤣Ay qué no había entrado en YouTube y de repente me baila tó❤️GRACIAS A MIS SUSCRIPTORES👏🏼👏🏼👏🏼youtube holacom si es que tenéis toda la... https://t.co/AzsCUNB6xq