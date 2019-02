Pilar Rubio responde así a Pablo Motos en 'El Hormiguero' tras esta pregunta sobre su ropa interior

La sección de Pilar Rubio en El Hormiguero (Antena 3) es una de las que más esfuerzo conlleva. Cada semana, la colaboradora suele completar sin problemas y con mucha práctica, retos increíbles que ponen a prueba sus capacidades.

Este miércoles, con Melendi como invitado, Rubio llevó a su sección una curiosa prenda que se llama el tanga C, algo que sorprendió al cantante y a Pablo Motos.

La televisiva apareció en plató con un llamativo vestido azul en el que se evidenciaba que no podía llevar ropa interior al uso porque se vería a través de las fibras de la prenda.

Antena 3 Vestido de Pilar Rubio en 'El Hormiguero'.

"No quiero ser indiscreto, pero ¿y la ropa interior?", preguntó Pablo Motos.

"¿En serio Pablo? O sea, ¿llevo un 'vestidazo' y lo primero que me preguntas es por la ropa interior?", respondió Pilar Rubio.

"Es verdad que con este vestido no puedes llevar unas bragas o un tanga porque se vería. Y entonces tú has pensado 'esta no lleva nada' ¿a qué sí? Y en casa habéis pensado 'esta no lleva nada", afirmó la televisiva.

"Este es el tanga C. Esto que veis no llega al 'culete', llega un poquito más arriba. Se encaja y se queda ahí todo el día, ¿qué os parece? Es un 'inventazo' eh, cómodo y no se cae", añadió antes de enseñarlo.

Después, enseñó el tanga C. La parte que señala es la de delante.

El Hormiguero Pablo Motos, Pilar Rubio y Melendi en 'El Hormiguero'.

A partir del 2:40 puedes ver el momento completo.