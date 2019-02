Le prohíben ir maquillado al instituto y genera una oleada enorme de apoyos

Su testimonio está dando la vuelta a Francia en redes sociales. Este miércoles 20 de febrero, mucha gente hablaba en Twitter de un tal Alexis, un joven estudiante de un instituto de Albi (Francia), a quien convocó la dirección por ir maquillado.

Los hechos tuvieron lugar el lunes 18 de febrero. Cuando estaba en el comedor durante el almuerzo, a una alumna le resultó desagradable la apariencia del joven, que iba con maquillaje y tacones. Impactada, se lo contó a su madre, que, al poco tiempo, se citó con los responsables del establecimiento para pedirles explicaciones.

Lisez, si on peut faire remonter ça... je suis sous le choc pic.twitter.com/ALfOQoFn9s — bėnji (@bemytear) 18 février 2019 "Acaba de convocarme la consejera principal de educación (CPE) porque a una alumna le resulta desagradable que me maquille y su madre ha llamado para decir que era increíble, así que ya no tengo derecho a maquillarme. Si no, adiós al instituto. Es aberrante...", cuenta el joven en la imagen.

Al instante, Alexis se presentó en el despacho de la consejera. Aunque no le expulsaron (como algunos dijeron en Twitter), le pidieron que no se maquillara más. "Me dijo que tenía que respetar los códigos normales y vestirme con ropa adecuada", explica el alumno a la edición francesa del HuffPost.

Durante la reunión, Alexis se quedó atónito. Preguntó a la dirección por qué estaba prohibido ir así al instituto. Y su pregunta quedó sin respuesta. La consejera le dijo que aunque su atuendo fuera estrafalario no tenía que ser ofensivo. "Pero esto no tiene nada de ofensivo. Esa reunión ni siquiera tenía que haberse producido", sostiene el joven, enfadado.

Una oleada de apoyo

Él no es el único enfadado. Muchos más estudiantes han expresado su desagrado frente a la opinión de su centro. Como apoyo, varios compañeros acudieron al día siguiente con los ojos y los labios pintados, como demuestran las fotos y los tuits publicados en la cuenta de Instagram de Alexis.

Pour ceux qui se demandent, rien est écrit dans le règlement intérieur et ajd la plupart de notre classe (et d'autre du lycée) sont venus maquillés en soutien à Alexis ❤️ https://t.co/IAQNjSQxtv — suigetsu (@leacms) 19 février 2019 Para los que se lo preguntan, el reglamento interno [del colegio] no dice nada [de maquillaje] y hoy la mayoría de nuestra clase (y de otras) han venido maquillados para apoyar a Alexis ❤️

En Twitter, los mensajes van en la misma línea. Los usuarios mandan ánimos a Alexis y se sorprenden de la reacción de la alumna que creyó que debía alertar de la situación a sus padres.

Obligé elle était jalouse de ton trait d'eye-liner, moi je me suis — ㅤㅤㅤCoco (@AlisonKch) 19 février 2019 Seguro que [la chica] estaba celosa de tu trazo de eye-liner. Yo lo estoy.

Mais cette collégienne,elle sort jamais de chez elle ou quoi ? .-.



Si elle est choquée à cause d'un maquillage mais faut qu'elle se prépare mentalement à voir pire que ça car dans le monde ou l'on vit un maquillage, ce n'est rien du tout. — ✎𝑆𝑜𝑛 𝐻𝑦𝑒𝐽𝑢 (@_SonHyeJu) 19 février 2019 ¿Pero esta chica nunca sale de su casa o qué? Si le ofende que alguien vaya maquillado, que se prepare mentalmente para lo peor, porque en el mundo en el que vivimos el maquillaje es lo de menos.

El instituto da marcha atrás

Desde la movilización, parece que ha cambiado la postura de la dirección. Este miércoles, Alexis volvió a reunirse con la consejera principal, y salió de allí confiado. "Ya no tiene el mismo discurso", reconoce el adolescente. "Al final, me animó a seguir maquillándome".

También es cierto que, aparte de los ánimos, Alexis recibió numerosos mensajes de odio. Su esperanza es que la mentalidad de la gente evolucione. "Estamos en una sociedad que cambia, donde los códigos se invierten", explica el joven a France Bleu. "Y hay que asumirlo. Los hombres tenemos derecho a maquillarnos. Es un accesorio. Es arte. No veo dónde está el problema".

Como él, el resto de sus compañeros no quieren quedarse quietos. En su instituto, que en general tiene buena reputación y proclama su mentalidad abierta, han decidido seguir con su operación maquillaje este jueves.

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Francia y ha sido traducido del francés por Marina Velasco Serrano

