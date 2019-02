Los Lobos se han convertido en todo un fenómeno televisivo. Los concursantes de Boom son un valor en alza en Antena 3 y en la noche del jueves van a acudir por primera vez a El Hormiguero, el programa de Pablo Motos.

Alberto, Manu, Erundino y Valentín llevan más de 400 participaciones en el concurso que presenta Juanra Bonet y acumulan casi dos millones de euros. Además, optan a un bote de casi cuatro millones de euros.

Los seguidores de Los Lobos sabrán que siempre se presentan con un grito de guerra: "Un, dos, tres ¡Lobos!".

Un cántico que este jueves han modificado. Los cuatro concursantes han gritado: "Un, dos, tres ¡Lobos in the night!". Como guiño a sus rivales en el programa de este jueves, que se hacían llamar Sielos in the night.

"Lobos in the night... hacedlo otra vez", ha dicho Bonet, al que le ha pillado por sorpresa el nuevo cántico.