Prepara tu terraza desde ya para disfrutarla más tiempo

La primavera está a la vuelta de la esquina y aunque el frío todavía se resiste a abandonar nuestras vidas, el final del invierno está dejando temperaturas tan agradables que invitan a disfrutar del aire libre. Si eres afortunado y tienes una terraza en casa, ponte manos a la obra para que no te pille el toro y puedas empezara a disfrutarla desde ya. ¿Cómo hacerlo? Te damos algunos consejos para que la conviertas en un agradable chill out que no tendrá nada que envidiar a la de cualquier local de moda. Pista: la iluminación es más importante de lo que crees.

Decórala prestando atención a los detalles

Traslada el ambiente de calidez de tu hogar a tu terraza. En ocasiones, al tratarse de una estancia en la que no pasamos tiempo, nos despreocupamos de ella, por eso es importante prestar atención a los detalles. No puede faltar una buena mesa en la que sentar a tus invitados y unas butacas para ponerte cómodo y pasar la tarde. Opta por tonos neutros para dar calidez y utiliza materiales como el mimbre para aportar un toque rústico que te hará sentir en el medio de la naturaleza.

¡Abrígala!

Aún toca esperar un par de meses para que las noches sean más agradables, así que no te olvides de introducir elementos para no pasar frío. Si las típicas estufas que estamos acostumbrados a ver en las cafeterías te parecen muy aparatosas, caras y no crees que vayas a darles demasiado uso no te compliques y compra un par de mantas para asegurarte de que si se te hace tarde, tienes algo que echarte sobre los hombros.

La iluminación es más importante de lo que crees

No se limita simplemente a alumbrar para que puedas ver la cara del que tienes al lado o para no darte un golpe con la esquina de la mesa. Se trata de crear ambiente. Desde Philips Hue han intentado llevar este concepto a otro nivel, y han creado toda una gama de productos, Hue, para que puedas experimentar y adaptar los ambientes a cada situación.

Hay para todos los gustos: desde algunas con un diseño moderno y minimalista, hasta otras más clásicas. Mención aparte merecen las tiras de luz de hasta cinco metros de largo que te permitirán conseguir que cada rincón sea especial. ¿Lo mejor de todo? Puedes controlar todas tus lámparas a través de la aplicación móvil de Philips Hue para que no tengas que moverte, incluyendo también la iluminación del interior de tu hogar.

Apuesta por un toque de naturaleza

Plantas y flores contribuyen a crear un ambiente más fresco y natural. Puedes ir cambiándolas según la época del año, y elegir algunas como el cactus o el ciclamen, que suelen aguantar todo tipo de climas. También llenarán tu terraza de color y de multitud de olores. ¡Son un acierto seguro!