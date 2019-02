La alfombra roja se despliega este domingo en el Teatro Dolby de Los Ángeles (EEUU). Se celebra la gala de los Oscar, que por segunda vez en la historia de la Academia de cine de Hollywood no tiene presentador. Aunque es una de las ediciones con las nominaciones más repartidas, hay dos claras favoritas: Roma y La Favorita. La del mexicano Alfonso Cuarón puede hacer historia convirtiéndose en el primer largometraje de habla hispana en hacerse con el Oscar a Mejor película y marcar un antes y un después en la producción cinematográfica, ya que sería la primera ficción de Netflix en ganar una estatuilla.

Todo se resuelve en una ceremonia de la que a continuación te damos las claves para que no te pierdas nada: dónde se emite la gala, a qué hora empieza, cómo seguir la alfombra roja y a qué puedo estar atento.

La gala arranca a las 02:00 horas, hora española. Antes es el desfile por la alfombra roja, que comienza a las 00:30 horas.

No vas a poder ver la ceremonia en abierto, sí la alfombra roja a través del Twitter de la Academia: @TheAcademy.

La cadena encargada de emitir esta edición en España es Movistar +, que a partir de las 22:30 horas empieza su programación especial con una previa en #0. Contarán con el actor Manuel Burque, la experta en redes sociales Elena Neira, la periodista de moda Anabel Vázquez y la experta en protocolo Laia Portaceli, que dará las claves de los entresijos de la organización.

Tras dos horas de previa se pasará a la alfombra roja, y de ahí a la gala, ambas en Movistar Estrenos. Pepa Blanes y María Guerra son las comentaristas de la ceremonia, que se espera que acabe entorno a las 5:00 horas.

Para estar atento a lo que suceda en la gala y sobre todo para comentarla en Twitter, hay dos hashtag clave: #Oscars (de la Academia de cine) y #Oscar2019 (de Movistar +).

Para ir más allá de lo que muestran las cámaras, están las cuentas de Instagram de las celebrities que han confirmado su asistencia. Entre ellos, los más activos son Lady Gaga, Jennifer López, Emilia Clarke o Jason Momoa.

1.3m Likes, 10.4k Comments - Lady Gaga (@ladygaga) on Instagram: "What a wonderful evening at #SAGAwards this weekend celebrating with my #AStarIsBorn family ✨ 📸..."