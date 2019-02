Los Lobos de Boom (Antena 3) llevan más de 400 programas en el concurso presentado por Juanra Bonet y ya se han convertido en todo un fenómeno televisivo y, como la mayoría de rostros conocidos de la pequeña pantalla, ya han visitado El Hormiguero.

Manu, Erundino, Valentín y Alberto fueron al programa de Pablo Motos este jueves 21 de febrero, y aunque ahora parezca que se conocen de toda la vida, no es así. Alberto Sanfrutos, el sustituto de José Pinto, que salió del concurso el pasado mes de diciembre, confesó que su incorporación fue tan improvisada que no llegó a aprenderse bien el nombre de sus compañeros.

"No me dio tiempo ni a calentar, es que no me sabía ni los nombres. Le decía 'Erundino' y me decía 'que no que yo soy Manu", bromeó el jienense, ante la pregunta de Motos que le comparó con el fichaje de un equipo de fútbol.

Tanto Sanfrutos como Pinto y los demás lobos son exconcursantes de Saber y Ganar (La 2), aunque no coincidieron dentro del concurso presentado por Jordi Hurtado.

A pesar de mencionar su nueva incorporación, ninguno mencionó a Pinto uno de los lobos originarios del equipo, algo que fue muy criticado por los espectadores.