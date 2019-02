Cristina Pedroche ('Zapeando') da el zasca de su vida con este gesto tras una de las frases más polémicas

Después del gesto y las palabras de Cristiano Ronaldo en el partido contra el Atlético de Madrid en el que el portugués recordó a los aficionados colchoneros la manita de títulos de la Champions que tiene, la colaboradora de Zapeando de La Sexta, Cristina Pedroche, le ha mandado unas palabras.

Pedroche, fiel seguidora del Rayo Vallecano, subió sus pies descalzos a la mesa del programa para hacer el número diez, luego abrió una mano de forma completa para terminar sacando cuatro dedos de la otra. En total, la suma de dedos daba 19.

"Puestos a enseñar los deditos también podría haber hecho este otro gesto. Diez, más cinco más cuatro son 19, los 19 millones que tuvo que pagar a Hacienda por los problemillas fiscales". Anna Simón, que previamente había hecho un chiste, "tendrá muchos títulos, pero lo que seguro no le cabe en la habitación es su ego", respondió: "No lo he entendido esto". La cara y la reacción de Frank Blanco fue tan irónica como espontánea: "Hombre...".

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO)

El pasado mes de enero, Ronaldo fue condenado a pagar una multa de casi 19 millones de euros y a dos años de cárcel después de llegar a un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado. La Agencia Tributaria le dio el visto bueno.