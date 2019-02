Desprecio a las feministas y amor a la Virgen del Remolino: así es David Pérez

El polémico alcalde del municipio madrileño de Alcorcón y diputado regional en la Asamblea de Madrid, David Pérez, será el número dos de la candidatura del PP a la Comunidad de Madrid que encabezará Isabel Díaz Ayuso.

Según un comunicado del PP de Madrid, Díaz Ayuso ha elegido a Pérez como su número dos para aprovechar su "experiencia de gestión y la eficacia de las políticas" que ha desarrollado en el Ayuntamiento de Alcorcón. Pero Pérez no es conocido precisamente por la gestión que ha hecho durante su mandato, sino más bien por las polémicas de las que ha sido protagonista.

Desprecio a las feministas o al colectivo LGTBI, agradecimientos a la virgen del Remolino o la comparación de la gestión de Carmena con Madrid Central con el muro de Berlín son algunas de ellas.

🇪🇸Es un honor poder acompañar en su candidatura a una valiente y una luchadora como es @IdiazAyuso, lo daré todo para contribuir a su proyecto para Madrid, esa Comunidad maravillosa que tanto conocemos y queremos. Ilusión, gratitud y sentimiento de responsabilidad y de servicio. pic.twitter.com/UeEFz5TmIM — David Pérez García (@davidperez) 22 de febrero de 2019

"Mujeres frustradas y amargadas"

En 2016, algunos miembros de Podemos rescataron un vídeo en el que Pérez calificaba a las feministas de "rancias". "Me ha parecido muy sorprendente que hayamos llegado al siglo XXI todavía con ese feminismo rancio, radical, totalitario vigente que está influyendo en las legislaciones", dijo al comienzo del congreso en el que se encontraba.

"Sigue habiendo un movimiento feminista imponiendo, que es lo que le gusta a esos movimientos que son mujeres frustradas, amargadas, rabiosas y fracasadas como personas". Varias personas le contestaron lo que era sorprendente era que personas como él existiesen en el siglo XXI.

1 de cada 4 mujeres reconoce haber sufrido algún tipo de agresión en su vida. Para el alcalde Alcorcón (PP) el problema es el feminismo.Asco pic.twitter.com/IzOEtuwjGx — Íñigo Errejón (@ierrejon) 26 de noviembre de 2016

Cuando los grupos políticos y varios usuarios de Twitter le afearon sus declaraciones, contesto diciendo: "Noto a las hienas intentando morderme pero es que no me llegan ni a los talones. Da pena su odio y su cobardía, uno a uno no son NADIE".

Noto a las hienas intentando morderme pero es que no me llegan ni a los talones. Da pena su odio y su cobardía, uno a uno no son NADIE. — David Pérez García (@davidperez) 26 de noviembre de 2016

Gracias a la Virgen del Remolino

Pero la cosa no queda ahí: al tener lugar un incendio en 2013 en El Molar, los bomberos y las brigadas forestales actuaron rápido y lograron evitar que se extendiese y alcanzara las viviendas de los pueblos. Hubo siete helicópteros que se retiraron sobre las ocho de la tarde e intervinieron dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid.

Pero, a pesar del despliegue, Pérez no dudó en destacar la "protección de la Virgen del Remolino", gracias a la cual "las casas de El Molar se han salvado de arder".

Gracias a la eficacia de los #bomberos @112cmadrid y a la protección de la Virgen del Remolino las casas d El Molar se han salvado de arder — David Pérez García (@davidperez) 20 de julio de 2013

El Muro de Berlín en Madrid

Tampoco se quedó corto cuando se puso en marcha el proyecto Madrid Central, impulsado por Manuela Carmena en la capital, que consistía en una medida para que haya zonas de bajas emisiones y así mejorar la calidad del aire.

El ahora número dos de Isabel Díaz Ayuso comparó el proyecto con la construcción del Muro de Berlín y se quedó tan ancho. "A los comunistas les gusta mucho levantar muros e impedir a la gente moverse libremente", afirmó. Eso sí, las mofas en Twitter no se hicieron esperar.

Otra de las polémicas de las que ha sido protagonista es la censura de una obra que suponía una crítica a su persona. Se trataba de la obra Tú eliges, del artista Paco Sevilla, que fue retirada de una exposición en el teatro municipal debido a que mostraba a Pérez dentro de una rotonda en la que se pregunta al espectador si le "botaría".