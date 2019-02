El presentador de El Intermedio —de laSexta—, El Gran Wyoming, ha lanzado un indignado 'dardo' contra el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, quien este jueves minimizó —en los micrófonos de la Cope— el problema de la pederastia en el seno de la Iglesia católica afirmando que el hecho de que el Ministerio "ponga el foco en los abusos de la Iglesia desenfoca porque este es un problema social global".

De este modo, Argüello se refería a la carta enviada por el Ministerio de Justicia al presidente de la CEE, Ricardo Blázquez, pidiéndole información sobre los casos de abusos sexuales.

"No se ha hecho bien del todo, por parte de los responsables, tanto dentro de la propia Iglesia como desde un clima social, pero se está haciendo un gran esfuerzo en cuanto a medidas formativas y preventivas en colaboración con autoridades civiles", ha señalado Argüello.

El Gran Wyoming, visiblemente contrariado, no se ha podido resistir a contestar a Argüello: "Monseñor, yo no sé si el problema de la pederastia es tan global, yo al menos no he visto miles de acusaciones de abusos a menores por parte de ningún otro gremio".

Wyoming responde al eclesiástico que cree que la pederastia "es un problema global": "No he visto miles de acusaciones por abusos a menores a otro gremio" https://t.co/sGZW6KMVdj #elintermedio — El Intermedio (@El_Intermedio) 21 de febrero de 2019

"Ni pintores, ni fontaneros, ni mecánicos, como mucho, abusos en las facturas", ha ironizado el presentador.