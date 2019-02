La historia desencadenada por este email de una alumna a un profesor arrasa en Twitter

El usuario de Twitter @cualquierprofe, que trabaja en un Centro de Educación de Personas Adultas, ha publicado en la red social los surrealistas emails que se intercambió con una alumna de su centro que no sabía que él no era su profesor.

La mujer le envió un mensaje en el que se podía leer literalmente, y con sus correspondientes faltas de ortografía: "Profe Jorge, de que había que hacer el trabajo ese del autor ¿de que tipo de autor? y lo de la ficha que la he perdido por favor. PD: Si tengo alguna falta no me bajes la nota".

El profesor, que ha explicado que la alumna cursa el equivalente a 3º y 4º de la ESO, respondió: "No sé quién eres ni en qué grupo estás. ¿Te importaría reenviar el email y reescribirlo adecuadamente añadiendo un saludo, el cuerpo email y una despedida con tu firma? Algo parecido a este que te he mandado yo. Un saludo".

Hasta ahí la historia tampoco tiene mucha relevancia. Una más de los email que se pueden intercambiar alumnos y profesores. Lo bueno viene después, cuando la mujer asegura que le envía un email más correcto, muy a su pesar, porque se lo ha pedido su profesor.

"Ya que no se acuerda de mí persona le diré que me presento a las clases de la mañana 1 aula 16, hoy ausente a mi pesar", comienza diciendo. A continuación reitera la misma duda que plantó en su correo anterior, argumentando que a sus compañeros "no les da la gana de mover su dedo pulgar e informarme por WhatsApp".

La siguiente respuesta del profesor es el colofón final: "Lamentablemente yo soy su profesor de Lengua y Literatura. A estas alturas de curso usted debería saber que su profesor es Juan y no Jorge. Nada me agradaría más que contar con usted entre mis pupilos y disfrutar de su vivaracha ocurrencia en mi aula".

El profesor le invita luego a que revise el correo electrónico y firma como "Jorge (su no-profesor). Las capturas de pantallas de los emails acumulan en un día cerca de 5.000 'me gusta' y 1.800 retuits.

Ante las críticas de algunos usuarios porque en algunos emails se ve el nombre de la alumna, el profesor ha asegurado que se trata de una estudiante "de otro grupo pero no corresponde el nombre y apellidos".

"Hola, ya comenté que la alumna no existe, bueno, existe pero no me ha dado su nombre y apellidos real ya que en el centro (de adultos, en ningún caso es menor), no existe tal persona con esos apellidos. Pero gracias por avisar", ha explicado.