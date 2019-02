Los Lobos han acudido a El Hormiguero a divertirse y a detallar algunos de los momentos más memorables que han regalado a lo largo de los más de 400 programas que llevan en Boom, de Antena 3. Durante el programa, incluso han llegado a corregir a Pablo Motos.

"Habéis estado diez veces a punto de ganar, a una pregunta os habéis quedado. La última vez os quedasteis en la última, la cuestión era el país que comparte prefijo con Madrid, el 91", les comentó Motos. "Era un país y grande y los podíamos haber visto, aunque yo no sabía por la que íbamos", explicó Alberto.

Motos quiso resolver la incógnita y que los espectadores conocieran la respuesta: "Es Bolivia, que seguro que ahora mismo el público está inquieto". Rápidamente, los cuatro se lanzaron a corregir al presentador. "Era la India. Contestamos Bolivia, explotó y nos dijeron que era la India", aseguró Manu Zapata.

(VER EL VÍDEO DEL MOMENTO AQUÍ)

Además, Valentín, el creador del equipo, también desveló cómo surgieron Los Lobos: "Tenía unas dificultades grandes porque trabajaba como profesor asociado en la universidad y tenía un contrato de 250 euros. Si acierto una pregunta de la bomba clasificatoria tengo el sueldo de un mes en la universidad, si acierto toda la bomba he ganado lo de casi dos cursos", resumió Valentín.

"La idea salió de ahí. Tenía también una enfermedad y no sabía cómo iba a ir la cosa. Entonces pensé que tenía que hacer algo que sea arriesgado. Victoria, mi pareja, me dijo que le hiciera ahora y que si salía mal pues no pasaba nada y si sale bien pues eso. Y está saliendo perfecto", finalizó Valentín.

Ahora ya son parte fundamental de las tardes de cientos de miles de españoles hasta el punto de que llegan a ser tendencia en la mayoría de los programas. Durante El Hormiguero, también se recordó la ausencia de José Pinto, el integrante que dejó el concurso a finales de 2018.