El brexit podría retrasarse hasta 2021, según 'The Guardian'

Día intenso en las negociaciones del brexit entre el Reino Unido y la Unión Europea. La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado que el Parlamento votará por segunda vez el acuerdo de salida de la Unión sí, pero no esta semana, como estaba previsto, sino el próximo 12 de marzo a más tardar.

Lo que sí ha descartado es que se vote en los días previos a la fecha fijada para la ruptura: el 29 de marzo.

May se enfrenta todavía este miércoles a un debate en la Cámara de los Comunes en el que los parlamentarios podrán pronunciarse previsiblemente sobre una nueva serie de enmiendas dirigidas a condicionar la hoja de ruta del Gobierno.

Aunque todavía no se conoce qué cláusulas se presentarán en la cámara, varios miembros del gabinete de May han sugerido que evalúan respaldar un plan que obligue al Ejecutivo a pedir una extensión del plazo para romper con la UE si a mitad de marzo no se han ratificado los términos de la salida.

A su llegada a Egipto, donde asiste a una cumbre de líderes comunitarios y de la Liga Árabe, la primera ministra insistió ante los periodistas en que retrasar el brexit no solucionará el "problema" que afronta el Reino Unido. "Siempre va a haber un punto en el que tendremos que decidir si aceptamos el acuerdo que se ha negociado o no", sostuvo.

Sin embargo, esa es la solución que, según fuentes comunitarias citadas por The Guardian, podrían estar planteándose en la Unión Europea: retrasar el brexit hasta 2021. Una posibilidad que "gana terreno" en Bruselas, donde no quieren ampliar el plazo unos meses para que vuelva a estrellarse con el rechazo del Parlamento británico en verano.

Fuentes diplomáticas aseguran a The Guardian que, si los responsables de la UE deciden ampliar el plazo para el brexit es para dar tiempo suficiente a que se resuelvan los obstáculos de la negociación. "Una prórroga de 21 meses tendría sentido, ya que facilitaría las cosas", indican.

De momento, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, ha respondido a la primera ministra británica que necesita tener un plan de futuro con respaldo británico de cara a la cumbre comunitaria del 21 y 22 de marzo en Bruselas.

Tusk y May han conversado durante media hora en una reunión bilateral al margen de la cumbre que se celebra en Egipto. El grueso de la conversación, según fuentes comunitarias, se centró precisamente en "asuntos logísticos y de calendario". "No vamos a discutir de nuevo hasta que traiga un texto que tenga el respaldo del parlamento británico", añadió a EFE otra fuente diplomática.

De momento, la fecha para hacer efectivo el brexit sigue siendo el 29 de marzo y cada vez queda menos tiempo para que llegue.